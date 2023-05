Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το βράδυ χθες Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ζητώντας ν’ ασκηθεί δίωξη σε βάρος του πρώην πεζοναύτη που στραγγάλισε με κεφαλοκλείδωμα έναν συνεπιβάτη του σε συρμό του μετρό.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Ουάσιγκτον Σκουέαρ Παρκ, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Δικαιοσύνη για τον Τζόρνταν Νίλι» (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) και «Το να είσαι φτωχός δεν είναι έγκλημα».

East on 14th, chanting for justice for Black lives and homeless lives. pic.twitter.com/hgeeWQvcrd

Νωρίτερα, μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Νέας Υόρκης διαδήλωσαν κοντά στο γραφείο της εισαγγελίας του Μανχάταν, απαιτώντας ν’ ασκηθεί δίωξη σε βάρος του 24χρονου πρώην πεζοναύτη, αλλά και να διενεργηθεί έρευνα για τους αστυνομικούς που τον ανέκριναν και ακολούθως τον άφησαν ελεύθερο.

#JusticeforJordan Arrest the killer of Jordan Neely!

Thank you to all our comrades who answered the call today! We’re just getting started! pic.twitter.com/WcQhFvzdYK

— New York Young Communist League (@YCLUSA_NY) May 5, 2023