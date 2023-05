Την κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο επιχείρησε να πλήξει το Κίεβο το βράδυ της Τετάρτης, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η Ρωσία.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών των στρατιωτικών και των ειδικών υπηρεσιών που χρησιμοποίησαν συστήματα πολέμου με ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», αναφέρει το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Από την «τρομοκρατική ενέργεια», όπως τη χαρακτηρίζει η Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν τραυματίστηκε. Το πρόγραμμα των εργασιών του δεν έχει αλλάξει και θα συνεχιστεί κανονικά.

JUST IN – Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin.pic.twitter.com/xAS0BtTDzs

— Disclose.tv (@disclosetv) May 3, 2023