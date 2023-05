«Μπορώ να εξοπλίσω ένα εκατομμύριο ανθρώπους» ανέφερε ο ηγέτης της ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν τους θησαυρούς των ορυχείων Σολεντάρ στην Ουκρανία. Ο επικεφαλής της PMC Wagner έδειξε ένα μέρος των παλαιών σοβιετικών στρατιωτικών αποθηκών, που βρίσκονται στα παλαιά ορυχεία.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι εκεί αποθηκεύεται τεράστια ποσότητα απαρχαιωμένων φορητών όπλων, όπως το υποπολυβόλο Thompson, το υποπολυβόλο PPSh-41, μεταξύ άλλων, καθώς και πυρομαχικά γι’ αυτά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του «Wagner», όλα τα όπλα είναι σε άριστη κατάσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Στο βίντεο που πρόβαλαν ρωσικοί ενημερωτικοί ιστότοποι, όπως το Inforeactor, ο Πριγκόζιν φέρεται να εικονίζεται σε μια αποθήκη της πόλης της ανατολικής Ουκρανίας, που έπεσε στα χέρια των εισβολέων στα τέλη Ιανουαρίου.

Στις εικόνες ο «σεφ του Πούτιν» ποζάρει στο φακό περήφανος με τα όπλα που φέρονται να απέσπασαν οι μισθοφόροι του από τον ουκρανικό στρατό. «Τα πακετάραμε όλα. Τέλος, τώρα, με το σόου. Αυτά είναι όλα όσα βρήκαμε στις αποθήκες του Σολεντάρ», λέει ο Πριγκόζιν.

«I can arm one million people”: Prigozhin showed the treasures of Soledar mines.

The head of PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin, showed a part of the old Soviet military warehouses, located in the old mines near the city of Soledar, formerly at disposal of the Kiev government.… pic.twitter.com/iBVFRWySYA

