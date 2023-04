Ο γιος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ πολέμησε στις τάξεις των δυνάμεων της Wagner στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ιδρυτή της ρωσικής εταιρίας μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πεσκόφ, στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επικοινώνησε μαζί του για να συζητήσουν τη στρατολόγηση του γιου του, ανέφερε χθες Σάββατο ο Πριγκόζιν.

Ο επικεφαλής της Wagner είπε ότι συμβούλευσε τον Πεσκόφ να μην στείλει τον γιο του στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις – τις οποίες έχει επανειλημμένως επικρίνει για φτωχό εξοπλισμό, ανεπαρκή εκπαίδευση και κακή καθοδήγηση από τα ανώτερα κλιμάκια.

Ο Νικολάι Πεσκόφ – ο οποίος έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Βρετανία και είναι επίσης γνωστός ως Νικολάι Τσόουλς – δήλωσε στη ρωσική εφημερίδα Komsomolskaya Pravda ότι υπηρέτησε επειδή το θεώρησε καθήκον του.

Η εφημερίδα, που δημοσιεύει φωτογραφία του 33χρονου με στρατιωτική στολή, αναφέρει ότι ο Νικολάι Πεσκόφ παρασημοφορήθηκε.

Nikolai Peskov, son of Dmitry Peskov, press secretary of the President of Russia, in the zone of the SMO.

The fact of the participation of Nikolai Peskov in the battles was announced yesterday by the head of the Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin.

Photo by war correspondent Roman… pic.twitter.com/A5yx4JRp59

