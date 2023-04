Σε μία ωμή παραδοχή για τις φρικαλεότητες που διέπραξαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία προχώρησαν δύο μαχητές της διαβόητης ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Group, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι σκότωσαν παιδιά και έφηβους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Politico υποστηρίζουν τις θηριωδίες που διέπραξαν και πως σκότωσαν περισσότερα από 20 παιδιά και εφήβους φέτος τον Φεβρουάριο στο Σολεντάρ που βρίσκεται στο Ντονιέτσκ και στο Μπαχμούτ.

Οι ισχυρισμοί έγιναν σε βιντεοσυνεντεύξεις στο Gulagu.net, μία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει ως στόχο την ανάδειξη της διαφθοράς και τα βασανιστήρια στη Ρωσία.

Στα βίντεο των συνεντεύξεων που διαρκούν πάνω από μία ώρα και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, οι πρώην Ρώσοι κατάδικοι Αζαμάτ Ουλντάροφ και Αλεξέι Σαβίτσεφ -οι οποίοι αμφότεροι σύμφωνα με το Gulagu.net έλαβαν αμνηστία μέσω προεδρικών διαταγμάτων πέρυσι- περιγράφουν τις ενέργειές τους στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής και αναφέρουν λεπτομερώς πώς σκότωσαν πολίτες, χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να ανατινάξουν ένα καταφύγιο με 50 τραυματίες ή σκότωσαν συναδέλφους τους που αρνήθηκαν να εκτελέσουν κάποια εντολή.

Το CNN, το οποίο αναμετέδωσε το περιεχόμενο των συνεντεύξεων, δεν κατάφερε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς ή την ταυτότητα των ανδρών που εμφανίζονται στα βίντεο, όπως ούτε το Politico ή κάποιο άλλο ανεξάρτητο μέσο.

Ωστόσο όπως αναφέρει το CNN έχει λάβει ρωσικά ποινικά έγγραφα που δείχνουν ότι οι δύο συγκεκριμένοι κατάδικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προεδρική χάρη τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2022, αντίστοιχα.

Ο Ουλντάροφ που στο βίντεο εμφανίζεται να πίνει αλκοόλ περιγράφει με λεπτομέρειες πως σκότωσε ένα κοριτσάκι ηλικίας πέντε ή έξι ετών. «Δεν θέλω αυτόν τον πόλεμο. Βλέπετε το τσιγάρο στο χέρι μου, με αυτό το χέρι έλαβα εντολές να σκοτώσω παιδιά», είπε αρχικά στην κάμερα.

«Λάβαμε εντολή να σκοτώσουμε οτιδήποτε ήταν στο δρόμο μας και να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται να αμυνθούμε στην περιοχή. Πήγαμε και σκοτώσαμε τα πάντα. Υπήρχαν γυναίκες, άνδρες, ηλικιωμένοι και παιδιά. Υπήρχε ένα μικρό κορίτσι που ούρλιαζε, πέντε ή έξι ετών, δεν ξέρω πόσο, το πυροβόλησα στο κεφάλι», είπε περιγράφοντας τις φρικαλεότητες που διέπραξε.

«Ήταν απόφαση των διοικητών. Δεν μου επετράπη να αφήσω κανέναν ζωντανό, επειδή η εντολή μου ήταν να σκοτώσω τους πάντες με κάθε τρόπο», είπε ακόμα.

Σύμφωνα με το Gulagu.net, οι μαρτυρίες δόθηκαν στον ιδρυτή της οργάνωσης και Ρώσο αντιφρονούντα στον Πούτιν, Βλαντίμιρ Οσέτσκιν κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας. Όπως ανέφερε ο Ουλντάροφ και ο Σαβίτσεφ ήταν στη Ρωσία όταν μίλησαν.

Two Russian men who claim to be former Wagner Group commanders have told a human rights activist that they killed children and civilians during their time in Ukraine https://t.co/UtmZy2ZfCQ

— CNN (@CNN) April 18, 2023