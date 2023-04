Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει «φως στο τούνελ» σχετικά με τον τερματισμό του. Καθημερινά σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τα πεδία των μαχών αφού οι συγκρούσεις είναι σκληρές, ιδιαίτερα στην Μπαχμούτ όπου διεξάγεται μια από τις πιο φονικές αναμετρήσεις ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις.

Βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα, ότι όποιος βρίσκεται στα μέτωπα, μπορεί να πεθάνει οποιαδήποτε στιγμή.

Τυχερός, ωστόσο, ήταν στρατιώτης της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner που πολεμάει για λογαριασμό του Κρεμλίνου. Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ανάρτησε το NEXTA, ο στρατιώτης δέχεται μια σφαίρα στο κεφάλι, αλλά τον πετυχαίνει στο κράνος του με αποτέλεσμα να μην τον τραυματίσει παρά ελαφριά.

The bullet hit the head of PMC «Wagner» mercenary, but he survived, as there was no brain inside. pic.twitter.com/98qPINxCQe

— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2023