Σοκάρει η είδηση της αυτοκτονίας ενός ανδρόγυνου στην Ινδία ως θυσία στη θεότητα που προσεύχονταν τους τελευταίους μήνες.

Αυτό που συγκλονίζει περισσότερο είναι ο τρόπος που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους κόβοντας τα κεφάλια τους με αυτοσχέδια γκιλοτίνα που έφτιαξαν στο σπίτι τους.

Ο 38χρονος Χεμουμπχάι Μακβάνα και η 35χρονη Χανσαμπέν εντοπίστηκαν νεκροί από τα παιδιά τους, ηλικίας 12 και 13 ετών.

Δίπλα τους βρέθηκε ένα σημείωμα, στο οποίο όπως όλα δείχνουν, οι δύο τους έγραψαν πως πρόκειται για αυτοκτονία, αναφέροντας πως δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους “The Times of India”, ζητούν να φροντίσουν τα παιδιά τους, τα οποία τον τελευταίο καιρό είχαν πάει να ζήσουν με τον αδελφό της μητέρας τους.

Οι αυτόχειρες, σύμφωνα με το “Sky news”, φαίνεται πως αυτοκτόνησαν κάποια στιγμή από το βράδυ του Σαββάτου ως το απόγευμα της Κυριακής.

“Το ζευγάρι πρώτα ετοίμασε ένα βωμό φωτιάς, πριν βάλουν τα κεφάλια τους κάτω από το μηχάνημα το οποίο μοιάζει με γκιλοτίνα και κρατιέται από ένα σχοινί” δήλωσε ο υποεπιθεωρητής της τοπικής αστυνομίας σε τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Προσθέτοντας πως “πιθανότατα τράβηξαν οι ίδιοι τις λεπίδες της γκιλοτίνας και την απελευθέρωσαν με τέτοιο τρόπο, ώστε τα κεφάλια τους να πέσουν σε ένα λάκκο havan kund”

Το havan kund είναι ένας παραδοσιακός λάκκος φωτιάς που χρησιμοποιείται μερικές φορές σ’ ένα τελετουργικό στο οποίο γίνονται προσφορές για να ευχαριστήσουν τους θεούς.

Το ζευγάρι εδώ και ένα χρόνο προσευχόταν καθημερινά στο Θεό Σίβα, τον ινδουιστικό Θεό της καταστροφής, σ’ ένα ιερό που είχαν χτίσει εντός της ιδιοκτησίας τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να ανακαλύψει αν αυτό το περιστατικό ήταν μέρος μίας τελεής “μαύρης μαγείας”, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλα ενδεχόμενα.

