Ένα βίντεο από πρόσφατο περιστατικό σε ένα ναό της Ινδίας κάνει εδώ και μέρες τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει σοβαρότατες αντιδράσεις εις βάρος του Δαλάϊ Λάμα.

Σε αυτό, φαίνεται ο 87χρονος να ζητά από παιδί να «ρουφήξει τη γλώσσα του», με τις εικόνες να προκαλούν αποτροπιασμό και γερό ταρακούνημα στο παγκόσμιο πρότυπο αγιοσύνης.

Και μπορεί ο ίδιος μέσω ανακοίνωσης να ζήτησε συγγνώμη όμως τα διεθνή ΜΜΕ «κατακεραυνώνουν» τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ, αλλά και δημόσια πρόσωπα όπως η Cardi B εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους

«Και μετά, σήμερα το πρωί, όταν κατέβηκα από το αεροσκάφος, αυτός ο τύπος, είναι μοναχός, είναι πνευματικός ηγέτης, ότι και αν είναι… βλέπω ότι φίλησε ένα αγόρι στο στόμα! Και επιστρέφω στην συζήτηση που έκανα εχθές, κάποιοι εκμεταλλεύονται την θρησκεία», δήλωσε η Αμερικανίδα ράπερ.

Την ίδια ώρα, εξόριστος βουλευτής στο Θιβέτ αναφερόμενος στην συγγνώμη του Δαλάϊ Λάμα δικαιολογεί τον θρησκευτικό ηγέτη. «Αυτό είναι όλο. Η Αγιότητά του προφανώς έκανε αυτό. Είναι μέρος ενός αστείου. Είναι σαν να παίζει με ένα παιδί. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τίποτα πέρα από αυτό».

Επίσης, οι υποστηρικτές του Δαλάϊ Λάμα λένε ότι στη θιβετιανή κουλτούρα το να βγάζεις τη γλώσσα σου είναι ένδειξη σεβασμού ή συμφωνίας και συχνά χρησιμοποιείται ως χαιρετισμός.

Τα … λάθη του Δαλάϊ Λάμα

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δαλάϊ Λάμα προκαλεί αντιδράσεις με τα λεγόμενά του. Το 2019 είχε αναστατώσει το βουδιστικό ιερατείο αλλά και ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη, όταν δήλωσε ότι «εάν μετά από το θάνατό μου επανέλθω μετενσαρκωμένος σε γυναίκα, αυτή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα όμορφη». Και τότε είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια κάλυψης της ηθικής παρεκτροπής του θρησκευτικού ηγέτη.

Ο σημερινός, 14ος σε σειρά διαδοχής Δαλάϊ Λάμα, είναι κληρονόμος και συνεχιστής μιας ιερατικής παράδοσης που χρονολογείται τα πρώτα χρόνια του 15ου αιώνα μ.Χ. Κάθε Δαλάϊ Λάμα έχει διττή αποστολή, καθώς είναι θρησκευτικός αλλά και πολιτικός ηγέτης.

Ο νυν Δαλάϊ Λάμα είχε κατορθώσει να ξεπεράσει τα όρια της βουδιστικής θρησκείας και να ταυτιστεί με ένα πανανθρώπινο κήρυγμα ειρήνης και αγνότητας τουλάχιστον μέχρι την προβολή του βίντεο.

Θύελλα αντιδράσεων και στο Twitter

To όνομα του Δαλάϊ Λάμα και το hashtag #dalailama τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των τρεντς του Twitter, με τους χρήστες να ασκούν κριτική στον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ και να τον χαρακτηρίζουν παιδόφιλο.

«Δεν είναι πνευματικός, είναι παιδόφιλος», «Βαρέθηκα τους πνευματικούς ηγέτες που κρύβονται πίσω από τις πνευματικές πεποιθήσεις και τη δύναμή τους και θεωρούν ότι είναι εντάξει να έχουν ανάρμοστη σεξουαλική και καταχρηστική συμπεριφορά», «Είναι φρικτό», «Να ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις θρησκείες», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια.

