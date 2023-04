Να απολογηθεί αναγκάστηκε ο Δαλάι Λάμα, έπειτα από κατηγορίες για απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε ένα νεαρό αγόρι, το οποίο φίλησε στο στόμα και του ζήτησε να του «γλείψει τη γλώσσα», σε δημόσια εκδήλωση στην Ινδία.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, το περιστατικό έλαβε χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου, στο ναό του Δαλάι Λάμα στη Ντχαραμσάλα, όπου παρευρέθηκαν 100 νεαροί μαθητές, για την αποφοίτησή τους από το ινδικό Ίδρυμα M3M.

Ο Δαλάι Λάμα, κατά κόσμον Τενζίν Γκιατσό, είναι η πλέον ιερή φιγούρα του θιβετιανού βουδισμού και ζει εξόριστος στην Ινδία από το 1959, όταν η Κίνα προσάρτησε το Θιβέτ.

Σε βίντεο που έγινε viral, ένας από τους νεαρούς μαθητές στη διάρκεια της εκδήλωσης πλησίασε σε ένα μικρόφωνο και ρώτησε τον Δαλάι Λάμα: «Μπορώ να σε αγκαλιάσω;».

Ο 87χρονος Δαλάι Λάμα κάλεσε το αγόρι κοντά του. Στο βίντεο, φαίνεται να δείχνει προς το μάγουλό του και να του λέει «εδώ πρώτα». Έπειτα, το αγόρι τον φιλά και τον αγκαλιάζει.

So the Dalai Lama is kissing an Indian boy at a Buddhist event and even tries to touch his tongue.

He actually says «suck my tongue»

Now why would he do that?

🤔 pic.twitter.com/4GJMJZtRCj

— Joost Broekers (@JoostBroekers) April 8, 2023