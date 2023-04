Ένας ιπποπόταμος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της Κολομβίας, όπου αυτό το ζώο, «κληρονομιά» του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, θεωρείται «χωροκατακτητικό είδος».

Ο ιπποπόταμος, βάρους άνω του ενός τόνου, χτυπήθηκε από το φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Μπογοτά με το Μεντεγίν, σε μια περιοχή κοντά σε ένα κτήμα που ανήκε στον Εσκομπάρ, ανέφερε η Μαρία Μαγκνταλένα Πέρες, η επικεφαλής της πυροσβεστικής στην κοινότητα Πουέρτο Τριούνφο.

Από τη σύγκρουση καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του φορτηγού. Ο οδηγός του δεν έπαθε τίποτα.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο βαρόνος των ναρκωτικών, που σκοτώθηκε το 1993 σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, εγκατέστησε ένα μικρό κοπάδι ιπποποτάμων στη φάρμα του. Με τα χρόνια, τα ζώα αναπαρήχθησαν και σήμερα υπολογίζεται ότι ζουν στην περιοχή περίπου 150 ιπποπόταμοι.

One of the offspring of Pablo Escobar’s famed «cocaine hippos» from the 1980s was killed in Colombia … after getting struck by a car. https://t.co/KFYBC6uLLS

