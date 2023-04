Νέες δραματικές προειδοποιήσεις για μια «αποκάλυψη» στη βιομηχανία των cryptos απηύθυνε την Πέμπτη ο Νουριέλ Ρουμπινί. Ο γνωστός οικονομολόγος, γνωστός ως Dr. Doom για τις κατά κανόνα απαισιόδοξες προβλέψεις του, σε tweet του την Πέμπτη προειδοποίησε ότι έρχεται η ώρα της κρίσης για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, λόγω της διαφαινόμενης επιβολής ρυθμιστικών κανόνων στην ανεξέλεγκτη έως σήμερα βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, επικαλέστηκε τις πρόσφατες αναφορές που θέλουν τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), Γκάρι Γκένσλερ, να αναζητά περισσότερη χρηματοδότηση για την επιτήρηση των κινήσεων στον κλάδο.

«Επιτέλους η SEC θα έχει τη [χρηματοδότηση] για να κυνηγήσει όλους τους κρυπτο – και άλλους – απατεώνες», έγραψε. «Η αποκάλυψη στον τομέα των cryptos έρχεται!»

