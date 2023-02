Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε εκ νέου τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατά τη διήμερη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου.

«Η εισβολή συνιστά προσβολή στη συλλογική μας συνείδηση», είπε ο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντας την επέτειο «θλιβερό ορόσημο» για τον λαό της Ουκρανίας, αλλά και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.

Αναφερόμενος στις πυρηνικές απειλές της Μόσχας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ είπε: «Ακούσαμε έμμεσες απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων. Η αποκαλούμενη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων είναι απολύτως απαράδεκτη».

«Είναι καιρός να απομακρυνθούμε από το χείλος του γκρεμού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Russia’s invasion of Ukraine challenges the principles and values of our multilateral system.

The position of the @UN is unequivocal:

We are committed to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine, within its internationally recognized borders.

— António Guterres (@antonioguterres) February 22, 2023