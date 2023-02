Η κυβέρνηση στην Τουρκία αποφάσισε μετά από δεκατέσσερις ημέρες από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον μεγαλύτερο αριθμό των επαρχιών, ενώ εξαιρούνται οι επαρχίες Καχραμανμαράς και Χατάι.

Σε αυτές τις περιοχές οι καταστροφές είναι τεράστιες. Με βάση τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί στην Τουρκία ανέρχονται σε 41.020. Στη Συρία, τόσο στις περιοχές που ελέγχει το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ, όσο και στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τις 5.800.

Οι καταστροφές στην Καχραμανμαράς και στη Χατάι είναι ορατές από ψηλά, με το Anadolu να παρουσιάζει ένα βίντεο με το πώς ήταν οι περιοχές πριν και μετά τον σεισμό.

Images show the destruction caused by the twin earthquakes in Türkiye’s southern Hatay and Kahramanmaras provinces

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/28SNkEuVb6

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 19, 2023