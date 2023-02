Η κυβέρνηση στην Τουρκία αποφάσισε μετά από δεκατέσσερις ημέρες από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον μεγαλύτερο αριθμό των επαρχιών. Εξαιρούνται οι επαρχίες Καχραμανμαράς και Χατάι.

«Σε μεγάλο αριθμό επαρχιών οι προσπάθειες ερευνών έχουν τελειώσει. Συνεχίζονται στις επαρχίες Καχραμανμαράς και Χατάι, σε περίπου 40 κτίρια», δήλωσε ο Γιούνους Σεζέρ, επικεφαλής της Afad.

#BREAKING Death toll from recent powerful earthquakes in southern Türkiye rises to 40,689, says disaster management agency pic.twitter.com/u0LKp9A0Jl

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 19, 2023