Ο διαβόητος Ρώσος μισθοφόρος, Ιγκόρ Μανγκούσεφ, πέθανε στο νοσοκομείο, αφού είχε πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο κεφάλι.

Η γυναίκα του Τατιάνα Αζάρεβιτς έκανε λόγο για εκτέλεση, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου σε σημείο ελέγχου στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουχάνσκ, γράφει το BBC.

Υπερεθνικιστής από τα μικράτα του, ο Μανγκούσεφ ξεπετάχθηκε από ένα νεοναζιστικό κίνημα και υπήρξε συνιδρυτής της μισθοφορικής ομάδας Yenot.

Παρότι ιατρός στο επάγγελμα, έγινε γνωστός ως στρατηγικός αναλυτής και μετρ της παραπληροφόρησης για λογαριασμό του ιδρυτή της μισθοφορικής ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Russian neo-#Nazi Igor Mangushev, who performed, as he said, with the skull of a defender of #Azovstal, was seriously wounded in the back of the head in the #Luhansk region.

He openly called for the killing of Ukrainians, including children. pic.twitter.com/942EZBG6ST

