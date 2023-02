Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, επισκέφθηκε την Τρίτη αιφνιδιαστικά το Κίεβο, από όπου ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα παραλάβει τα 14 γερμανικά άρματα μάχης Leopard 2 έως το τέλος Μαρτίου, αλλά και περισσότερα από 100 παλαιότερα Leopard 1A5 από ευρωπαϊκές χώρες, σταδιακά από το καλοκαίρι και έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

«Τα Leopard είναι σχεδόν στο δρόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πιστόριους στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο N-tv από την Ουκρανία, ενώ, μιλώντας στην γερμανική εφημερίδα BILD, παραδέχθηκε ότι υπάρχει η πιθανότητα τα άρματα μάχης να μη φθάσουν στην Ουκρανία εγκαίρως για την επόμενη μεγάλης κλίμακας επίθεση των ρωσικών δυνάμεων.

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μη συμβεί αυτό. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Εάν και πότε θα υπάρξει επίθεση, μένει να το δούμε», τόνισε ο υπουργός Άμυνας, που ανέλαβε τη θέση πριν από 20 μέρες, μετά την παραίτηση της Κριστίνε Λάμπρεχτ.

Ο Μπόρις Πιστόριους επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Γερμανίας ότι, έως το τέλος Μαρτίου, θα έχουν παραδοθεί 14 άρματα Leopard 2A6 και σημείωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει και η εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Βρισκόμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Εναπόκειται τώρα στους άλλους, αλλά η βούληση υπάρχει», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ρωσικές απειλές για πυρηνικά χτυπήματα εναντίον γερμανικών στόχων, ο Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι δεν τρομάζει πραγματικά, αλλά «κανείς μας δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει ο Πούτιν».

Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, «όλα αυτά δεν πρέπει να μας εμποδίσουν να παρέχουμε λογική υποστήριξη στην Ουκρανία, σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας».

Στο Κίεβο, ο Μπόρις Πιστόριους συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ολέξι Ρέζνικοφ, ο οποίος μάλιστα έγραψε στο Twitter σχετικά ότι «έφτασε το πρώτο Leopard από τη Γερμανία», αλλά και με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching… to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023