Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότερα από 140.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη Χιλή (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Juan Gonzalez), σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές .

Συντριβή ελικοπτέρου

Eντεκα άνθρωποι – μεταξύ των οποίων ένας πυροσβέστης – βρήκαν τον θάνατο στην πόλη Σάντα Χουάνα της περιφέρειας Μπίο-Μπίο, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο.

Το υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε εξάλλου τη συντριβή ενός ελικοπτέρου που παρέσυρε στον θάνατο τον πιλότο και έναν μηχανικό, στην περιφέρεια της Αρακουανίας.

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις περιφέρειες Μπίο-Μπίο και Νιούμπλε, όπου έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις του στρατού για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

An overhead view of wildfires in Chile. “She gone.” This latest bust of wildfires has been the worst of the season. Resources are stretched very thin at this point. #chile #wildfire #fire #bomberos pic.twitter.com/LXlpGU1mDU — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) February 3, 2023

Εκατοντάδες σπίτια έχουν καταστραφεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 39 πύρινα μέτωπα σε διάφορα σημεία της Χιλής, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών Καρολίνα Τόχα. «Οι συνθήκες τις επόμενες ημέρες θα είναι επικίνδυνες», προειδοποίησε.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και του στρατού, με τη συνδρομή 63 αεροσκαφών, δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ αναμένεται βοήθεια από τη Βραζιλία και την Αργεντινή.

«Ενδείξεις» για εμπρησμούς

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς διέκοψε τις θερινές διακοπές του και επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, όπου κατοικούν σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι.

South of #Chile appears as a large inferno. The source of the fire is not yet clear. Any thoughts? pic.twitter.com/E4SeXaaQCN — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 3, 2023

«Ως πρόεδρος οφείλω να διασφαλίσω ότι όλοι οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι γι’ αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε οι κάτοικοι να συνειδητοποιήσουν πως δεν πρόκειται να μείνουν μόνοι», τόνισε.

Ο πρόεδρος Μπόριτς υπογράμμισε πως υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ορισμένες πυρκαγιές οφείλονται σε εμπρησμούς.

Λόγω των πυρκαγιών έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους, ενώ πολλές κοινότητες εκκενώθηκαν.

Wildfire in Chile, more than 7,000 hectares burning, thousands of people evacuated and homes destroyed by fires registered in the Nuble (red alert) and Bío Bío regions of Chile.#Chile pic.twitter.com/GMh8GpoMAT — Mandy Ricci (@ADV561SDV56) February 3, 2023

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα στην πρωτεύουσα της Νιούμπλε, την Τσιζάν, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

More than 170 forest fires are moving through the central part of southern #Chile, destroying more than 8,000 hectares. The fires are also affecting the regions of Maule and La Araucania. pic.twitter.com/MIMQi3VxVl — BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) February 3, 2023

Στην περιοχή θα πνέουν επίσης ισχυροί άνεμοι, με κίνδυνο να επιδεινωθεί η κατάσταση.

