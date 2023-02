Νέες διπλωματικές αναταράξεις προκάλεσε το μυστηριώδες μπαλόνι που εθεάθη κοντά σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πολιτεία της Μοντάνα που απεστάλη από την Κίνα προκειμένου να «κατασκοπεύσει» σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο. Στο πλαίσιο αυτό ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν ανέβαλε την επερχόμενη επίσκεψή του στην Κίνα.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας πως δεν εγείρει κάποια «απειλή».

Η είδηση έσκασε σαν βόμβα λίγα 24ωρα πριν την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Άντονι Μπλίνκεν στην Κίνα προκειμένου να ομαλοποιήσει τις ήδη τεταμένη διμερή σχέση.

Την αναβολή επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που επικαλείται η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενοι το αερόστατο και μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο κ. Μπλίνκεν και ένας αναπληρωτής του μίλησαν με την κινεζική πρεσβεία το βράδυ της Τετάρτης και το πρωί της Παρασκευής. Ο κ. Μπλίνκεν είπε στον ΥΠΕΞ της Κίνας, Γουάνγκ Γι, ότι η πορεία του αερόστατου ήταν παραβίαση της κυριαρχίας και «απαράδεκτη», σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Δεν υπάρχει νέα ημερομηνία για το ταξίδι του κ. Μπλίνκεν στο Πεκίνο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το Πεκίνο είχε προσπαθήσει να αποκλιμακώσει τις εντάσεις με την Ουάσινγκτον σχετικά με το αερόστατο, εκφράζοντας τη λύπη του για το περιστατικό και αναφέροντας ότι προοριζόταν για πολιτική έρευνα και ότι είχε «παρεκκλίνει κατά πολύ από την προγραμματισμένη πορεία του».

Σε νέα του τοποθέτηση το κινεζικό ΥΠΕΞ, σημείωσε πως το μπαλόνι χρησιμοποιήθηκε «κυρίως για μετεωρολογικούς» σκοπούς, σύμφωνα με το BBC. Το Πεκίνο προσθέτει ότι θα διατηρήσει επαφές με τις ΗΠΑ προκειμένου να γίνει η αρμόζουσα διαχείριση της κατάστασης και υπογράμμισε ότι «λυπάται για την ακούσια είσοδο» του μπαλονιού στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Not gonna lie. First, I thought this was a #ufo. Then, I thought it was @elonmusk in a Wizard of Oz cosplay scenario. But it was just a run-of-the mill Chinese spy balloon! pic.twitter.com/cBV7goF6Sv

— Chase Doak (@ckdoak) February 2, 2023