Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι (φωτογραφία, επάνω, Chase Doak/via Reuters από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ, περνώντας από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαβεβαιώνοντας πως δεν εγείρει κάποια «απειλή».

Το συμβάν, αντάξιο κινηματογραφικής ταινίας κατασκοπείας, ανακοινώθηκε λίγα 24ωρα προτού ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Αντονι Μπλίνκεν ταξιδέψει στην Κίνα, μέγα ανταγωνιστή της Ουάσιγκτον, για να σταθεροποιήσει την ολοένα πιο τεταμένη διμερή σχέση.

Κατά διαταγή του προέδρου Τζο Μπάιντεν, το Πεντάγωνο εξέτασε το ενδεχόμενο να καταρρίψει το μπαλόνι. Αποφασίστηκε να μη δοθεί πράσινο φως σε μαχητικά F-22, λόγω του δυνητικού κινδύνου για ανθρώπους στο έδαφος από τα συντρίμμια, εξήγησε ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

🚨#BREAKING: More video of the Chinese spy balloon⁰

📌#Montana | #USA

More video is coming out as

The Chinese high altitude surveillance balloon was seen over Billings Montana yesterday.

The size of balloon is three buses wide and has been flying over the Northern U.S. for days pic.twitter.com/4iUVvJQCG8

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2023