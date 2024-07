No pasaran: Η γαλλική ραπ σκηνή τα βάζει με την ακροδεξιά

Ένα βίντεο κλιπ 20 Γάλλων ράπερ που αναρτήθηκε στο Youtube έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 200 χιλιάδες θεάσεις, και έχει κάνει έξαλλο τον επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά.

Οι Γάλλοι ράπερ – πολύ γνωστά ονόματα της σύγχρονης γαλλικής μουσικής σκηνής- που συνεργάστηκαν για το βίντεο κλιπ, διάρκειας σχεδόν 10 λεπτών, στέλνουν το δικό τους μήνυμα κατά της άκρας δεξιάς: «No pasaran».

Και καθώς πρόκεται για καλλιτέχνες που έχουν ως επί το πλείστον τις ρίζες τους στα προβληματικά προάστια του Παρισιού, εκεί που έχει μεγαλώσει και ακροδεξιός Μπαρντελά, του απευθύνονται στη γλώσσα που κατανοεί.

«Όταν έρχονται τα μεγάλα κακά, βάζουμε τα μεγάλα μέσα! Μετά την καταστροφική διάλυση της Εθνοσυνέλευσης που αποφάσισε ο Μακρόν, η θλιβερή διαπίστωση ότι ο «Εθνικός Συναγερμός» (RN) έρχεται πρώτος μεταξύ των νέων στις ευρωεκλογές και το τρομακτικό ποσοστό του στον α’ γύρο των βουλευτικών εκλογών» δύο πολλοί γνωστοί ράπερ (ο DJ Kore και ο Ramdane Touhami) χρησιμοποίησαν τις διασυνδέσεις τους για να κινητοποιήσουν τη νεολαία ενάντια στους φασίστες και να αποφύγουν έναν δεύτερο καταστροφικό β’ γύρο.

Το αποτέλεσμα είναι 20 ράπερ από όλες τις γενιές και όλες τις σκηνές στο ίδιο κομμάτι: NO PASARÁN, ενώ το 100% των εσόδων θα διατεθεί στο Ίδρυμα Abbé Pierre για τους αστέγους.

Οι καλλιτέχνες που πήραν την πρωτοβουλία, ζητούν ένα πράγμα: «Διαδώστε!»

Οι στίχοι του τραγουδιού καταφέρονται κατά του επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά, της Μαρίν Λεπέν και της ανιψιάς της Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν. «Γ@@@@@@@ την Εθνική Συσπείρωση. Ζορντάν είσαι νεκρός…Η Γαλλία είναι δική μας όχι των μπ@@@δων. Καταψηφίστε τα γουρούνια. Αν περάσουν οι φασίστες, θα βγω με ένα μεγάλο όπλο…Η Μαρίν και η Μαριόν είναι π@@@@@@@….Η καρδιά μου είναι στην Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη είναι από τον Σηκουάνα μέχρι την Ιορδανία. Ελάτε να βγούμε έξω με ξιφολόγχες», αναφέρουν οι στίχοι του ραπ τραγουδιού, που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στους κόλπους της ακροδεξιάς.

Σε σχετικό άρθρο η εφημερίδα le Figaro χαρακτηρίζει τους στίχους του τραγουδιού «βίαιους» και «βάναυσους». «Οι ράπερ δείχνουν μίσος κατά του εκλογικού σώματος της Εθνικής Συσπείρωσης και καλλιτεχνική βία», γράφει το σχετικό άρθρο. Η ανιψιά της Λεπέν, Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, έγραψε για το τραγούδι στο X: ««Ευχαριστώ αυτή την ομάδα των ντεμοντέ ράπερ για τις χιλιάδες ψήφους που θα φέρουν στους υποψήφιους της Εθνικής Συσπείρωσης».

Ο Ζορντάν Μπαρντελά αντέδρασε κάνοντας αναρτήσεις για να δείξει ότι μέσω του βίντεο κλιπ δέχεται «απειλές θανάτου».

Η απάντηση που έλαβε από τους ράπερ είναι ότι πρόκειται για αναφορά σε σύνθημα με αποδέκτη έναν άλλο Ζορντάν. Η αναφορά είναι ένας αγώνας πολεμικών τεχνών MMA στον οποίο ακόμα και Γάλλος σταρ του ποδοσφαίρου Κιλιάν Εμπαπέ που ήταν στο κοινό, φώναζε «Πέθανες» όταν ένας αθλητής, ο Ζορντάν Ζεμπό, είχε ηττηθεί από έναν άλλο, τον Σεντρίκ Ντουμπέ.

Les fameuses « punchlines incisives » : des appels au meurtre, de la misogyne violente, de l’antisémitisme crasse et du complotisme. L’univers mental de l’extrême gauche est de plus en plus toxique.

Et les médias qui cautionnent ça ont perdu toute décence… https://t.co/Rtl2ICmJ6E pic.twitter.com/H79V3xuv7w

— Jordan Bardella (@J_Bardella) July 2, 2024