Η βασίλισσα της γαλλικής ποπ σκηνής κατά της Ακροδεξιάς

Η 29χρονη τραγουδίστρια Αγιά Νακαμουρά (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Stephane Mahe), η αποκαλούμενη βασίλισσα της γαλλικής ποπ σκηνής, απηύθυνε κάλεσμα χθες Τρίτη στους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να καταψηφίσουν την ακροδεξιά στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Je suis bien placer pour comprendre et savoir la place du racisme dans notre pays.

C’est les memes qui ont le seum quand on brille car on a pas finis de briller.

Et oui je suis discrete sur ces sujets, desfois on se sent pas pertinents et assez légitime pour parler et dire les…

