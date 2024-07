«Ίσως υπερέβαλα» – Ο αρχιτέκτονας Roger Walker και τα πρωτοποριακά του κτίρια

Ο ριζοσπαστικά εφευρετικός αρχιτέκτονας του Ουέλινγκτον Roger Walker θυμάται ότι βρισκόταν σε ένα πάρτι πριν από μερικά χρόνια και άκουσε δύο ανθρώπους που νόμιζαν ότι δεν τον άκουγαν να μιλάνε γι’ αυτόν.

Ο ένας από αυτούς ρώτησε τον άλλον αν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τον Walker για να σχεδιάσει κάτι γι’ αυτόν. Η απάντηση ήταν ένα αποφασιστικό: «Όχι, δεν θα το έκανα. Δεν μπορείς να επιβάλλεις στον Roger τι να κάνει».

Ο Walker, ένας αρχιτέκτονας που ακολουθούσε πάντα τον δικό του δρόμο, γελάει καθώς διηγείται την ιστορία.

«Με τον όρο ανατρεπτικό, εννοούν απλώς ασυνήθιστο», γελάει

Το δικό του χρώμα

Η επιδεικτική χρήση πυργίσκων, κυλίνδρων, κύβων και πυραμίδων στα σχέδιά του είναι άμεσα αναγνωρίσιμη. Με τους ιδιόρρυθμους, καμπυλωτούς φανοστάτες, τις κεκλιμένες στέγες και τα πολύχρωμα βαμμένα φινιστρίνια, το εμβληματικό συγκρότημα Park Mews του 1973 έχει εντυπωσιακή παρουσία στην περιοχή Hataitai του Ουέλινγκτον.

Είναι ένα οικείο θέαμα που υποδέχεται τους ταξιδιώτες καθώς περνούν από τη σήραγγα Mount Victoria από το αεροδρόμιο, προεξέχοντας απότομα όρθιο ανάμεσα στις λευκές βίλες και τα μπανγκαλόου της περιοχής.

Ανατρεπτικό ίσον ασυνήθιστο

Αυτή η οραματική προσέγγιση στην κοινοτική κατοικία, η οποία συγκεντρώνει μια σειρά σπιτιών, από καλύβες έως σπίτια τριών υπνοδωματίων, μεγιστοποιώντας τη χρήση της γης και διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ποιοτικής κατοικίας μεσαίας πυκνότητας, τιμήθηκε με το βραβείο Wellington Enduring Architecture Award το 2018.

Είναι επίσης ένα τρανό παράδειγμα του έργου του Walker που τον έχει χαρακτηρίσει ως ανατρεπτικό.

Ο Walker έχει σχεδιάσει μόνο ένα σπίτι για τον εαυτό του – το παστέλ ροζ και θαλασσινό οικογενειακό σπίτι του στο Thorndon τη δεκαετία του 1990, το οποίο βγήκε πρόσφατα στην αγορά

Ήθελε να σπάσει το καλούπι

Μεγαλώνοντας σε ένα λογικό σπίτι από τούβλα και κεραμίδια στο ομοιόμορφα σχεδιασμένο προάστιο Fairfield του Χάμιλτον, ο Walker άφησε τη φαντασία του αχαλίνωτη.

«Ένας σωρός από τούβλα και ένας σωρός από ξύλα έφταναν στο δρόμο και συναρμολογούνταν σε κάτι που έμοιαζε ακριβώς με το διπλανό σπίτι. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί υπήρχε αυτή η ομοιομορφία. Ίσως αντέδρασα υπερβολικά» θα πει.

Αφού αποφοίτησε από τη σχολή αρχιτεκτονικής στο Όκλαντ τη δεκαετία του 1960, ο Walker εργάστηκε για τους Warren and Mahoney στο Christchurch και για τους Calder, Fowler and Styles στο Ουέλινγκτον, προτού ιδρύσει το δικό του γραφείο στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Συνεχίζει να λειτουργεί το Walker Architecture and Design μέχρι και σήμερα.

«Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ το χρώμα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι συνδέουν το χρώμα με συγκεκριμένες διαθέσεις

Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται το χρώμα;

Ο Walker έχει σχεδιάσει μόνο ένα σπίτι για τον εαυτό του – το παστέλ ροζ και θαλασσινό οικογενειακό σπίτι του στο Thorndon τη δεκαετία του 1990, το οποίο βγήκε πρόσφατα στην αγορά. Αφού πέθανε η σύζυγός του και τα παιδιά του μετακόμισαν, συνέχισε να ζει εκεί με τη γάτα του.

«Αγαπούσα πραγματικά εκείνο το σπίτι και δεν ήθελα να το πουλήσω. Είχα τρεις διαφορετικούς ενοικιαστές εκεί σε διάστημα 15 ετών. Αλλά βαρέθηκα να είμαι ιδιοκτήτης».

Το ευρύχωρο, σε χρώμα γλειφιτζουριού σπίτι είναι κατασκευασμένο από δύο περίπτερα που συνδέονται με ένα γυάλινο αίθριο.

«Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ το χρώμα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι συνδέουν το χρώμα με συγκεκριμένες διαθέσεις. Το κόκκινο είναι ο κίνδυνος, το μπλε η κατάθλιψη, το πράσινο ο φθόνος, το μοβ η οργή. Υπάρχουν τόσες πολλές έννοιες που συνδέονται με το χρώμα. Εγώ όμως συνδέω το χρώμα με τη χαρά».

Ένα τετράγωνο, ένας κύκλος και ένα τρίγωνο

Ο Walker λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα κυρίαρχο χρώμα σε ένα σπίτι, το οποίο παρομοιάζει με ένα θέμα ορχήστρας.

«Θα πρέπει να υπάρχουν πινελιές χρώματος. Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι να συνθέσετε με το χρώμα».

Η αφηρημένη χρήση του σχήματος είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό του στυλ του Walker. Ο Walker λέει ότι η προσέγγισή του στο σχήμα εμπνεύστηκε από ένα κτίριο που είδε στο Christchurch όταν ήταν φοιτητής.

«Υπήρχαν ένα τετράγωνο, ένας κύκλος και ένα τρίγωνο το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό με επηρέασε πολύ βαθιά. Από τότε προσπαθώ πάντα να εισάγω αυτά τα τρία στοιχεία στη δουλειά μου».

Η αρχιτεκτονική να επηρεάσει τη σύγχρονη κατοικία

Σχεδιασμένο για τον διάσημο τηλεοπτικό σεφ, τον εστιάτορα και τον αγγλικανό ιερέα Des Britten και τη σύζυγό του, Lorraine, το Britten House του 1973 του Walker στο Karaka Bays δεσπόζει μεγαλοπρεπώς σε μια σκληρή και απότομη τοποθεσία στην πλαγιά ενός λόφου.

Συγκεντρώνοντας πολλούς μικρούς χώρους, ο καθένας με τη δική του στέγη σε διαφορετικά επίπεδα, η τολμηρή χρήση του πετρόλ, του μανταρινί, του κίτρινου και του ροζ προσθέτει μια βουτιά ζωντάνιας στο προάστιο των ουδέτερων σπιτιών.

Ο Walker λέει ότι θα ήθελε η αρχιτεκτονική να έχει μεγαλύτερη επιρροή στη σύγχρονη κατοικία και σχεδιάζει να χτίσει ένα νέο σπίτι. Το πού, δεν είναι σίγουρος.

«Είμαι 81 ετών και έχω δουλέψει πολύ σκληρά σε όλη μου τη ζωή. Πρώτα θα κάνω διακοπές».

*Με στοιχεία από theguardian.com