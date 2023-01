Έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί της πόλης Πεσαβάρ στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας που εξέφρασε φόβους ότι θα υπάρχουν πολλά θύματα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής είπε ότι 70 τραυματίες διακομίστηκαν, εκ των οποίων κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Blast in police lines mosque in #Peshawar , dozen of people injured. pic.twitter.com/TQ0gUcDIV6

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων για προσευχή, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δήλωση αξιωματούχου της αστυνομίας.

«Ένα τμήμα του κτιρίου είχε καταρρεύσει και πολλοί άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από αυτό», είπε.

⚡ Pakistan: Blast inside the Mosque near most secured Police Lines in Peshawar.

One side of the mosque has collapsed.

More than 50 injured. Death numbers not known yet. Emergency declared in nearby hospitals pic.twitter.com/F9VF5a3a4d

