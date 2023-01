Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίσθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον φυλακίου φρουράς έξω από την πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

NEW: An attack on Azerbaijan’s embassy in the Iranian capital, Tehran, has reportedly claimed the life of the diplomatic mission’s head of security and left two guards injured, Baku’s Foreign Ministry has announced. pic.twitter.com/LRbUAbM0xz

— Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) January 27, 2023