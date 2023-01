Πέντε πρώην αστυνομικοί του Μέμφις κατηγορήθηκαν την Πέμπτη για τη δολοφονία του Tyre Nichols, ενός 29χρονου Αφροαμερικανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του, λίγες μέρες αφότου δέχτηκε έλεγχο από την αστυνομία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «επίδειξη συγκλονιστικής βαρβαρότητας».

Για περισσότερο από μια εβδομάδα αναμένεται η δημοσιοποίηση βίντεο που οι αξιωματούχοι λένε ότι απεικονίζει με σοκαριστικές λεπτομέρειες πώς ένας έλεγχος από την αστυνομία κατέληξε τον Nichols να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στις 7 Ιανουαρίου και να πεθαίνει τρεις ημέρες αργότερα.

Έχουν, ωστόσο, εκφραστεί ανησυχίες για την αντίδραση που θα μπορούσε να προκαλέσει το βίντεο στους κατοίκους που είναι ήδη και εξοργισμένοι για τον θάνατο του Αφροαμερικανού.

Στους αστυνομικούς Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III και Justin Smith αποδόθηκαν κατηγορίες για απαγωγή, υπηρεσιακό παράπτωμα, εκτός από δολοφονία δεύτερου βαθμού.

Five former Memphis, Tennessee, police officers were charged with murder in the death of Tyre Nichols, a Black man who died three days after a traffic stop, prosecutors said https://t.co/DKjFA994ah pic.twitter.com/jPfXVFZgj0 — Reuters (@Reuters) January 27, 2023

«Οι ενέργειες όλων αυτών οδήγησαν στο θάνατο του Tyre Nichols και είναι όλοι υπεύθυνοι», είπε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο Στίβεν Τζ. Μάλροι, εισαγγελέας του Μέμφις.

Το βίντεο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής. Οι αξιωματούχοι είπαν ότι θα αποτελείται από πλάνα σχεδόν μιας ώρας που τραβήχτηκε από κάμερες του σώματος της αστυνομίας και σταθερές κάμερες.

Prayer vigil for Tyre Nichols beginning now with his parents sitting up front to celebrate his life pic.twitter.com/FTm2orDIzW — Zaria Oates (@zariaoates) January 27, 2023

«Οι άνθρωποι θα μπορούν να δουν ολόκληρο το περιστατικό από την αρχή μέχρι το τέλος», είπε ο κ. Mulroy σε μια εμφάνισή του στο CNN.

«Με μια λέξη, είναι απολύτως αποτρόπαιο», είπε ο Ντέιβιντ Ράους, διευθυντής του Γραφείου Ερευνών του Τενεσί, που ηγήθηκε της έρευνας, για όσα είδε στο βίντεο.

«Είμαι σοκαρισμένος με αυτά που είδα και όσα μάθαμε μέσω της έρευνάς μας», πρόσθεσε. «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό που συνέβη εδώ δεν αντικατοπτρίζει τη σωστή αστυνομία. Αυτό ήταν λάθος, αυτό ήταν εγκληματικό».

«Δεν έχουμε δει το βίντεο»

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους αξιωματικούς δήλωσαν την Πέμπτη ότι δεν είχαν δει το βίντεο και δεν μπορούσαν να σχολιάσουν συγκεκριμένα τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, προέτρεψαν την κοινότητα να αποφύγει τη βιασύνη στην κρίση και αμφισβήτησαν την απεικόνιση των αξιωματικών ως μοχθηρούς και βίαιους.

«Κανείς εκεί έξω εκείνο το βράδυ δεν σκόπευε να πεθάνει ο Tyre Nichols», είπε ο Γουίλιαμ Μάσεϊ, ο οποίος εκπροσωπεί έναν από τους αστυνομικούς.

«Σε αυτό το σημείο, δεν ξέρουμε τι αποδείξεις έχουν», πρόσθεσε. «Δεν έχουμε δει το βίντεο. Άρα είμαστε κάπως στα τυφλά αυτή τη στιγμή».

Το χρονικό

Ο Nichols σταμάτησε το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου κοντά στη νοτιοανατολική γωνία της πόλης. Οι αστυνομικοί που τον σταμάτησαν ήταν μέρος μιας ομάδας εξειδικευμένων αξιωματικών γνωστών ως Scorpion Unit , η οποία δημιουργήθηκε το 2021 για να εργάζεται σε γειτονιές όπου το έγκλημα και η βία ήταν διάχυτη.

Η αστυνομία, σε μια πρώτη δήλωση, ανέφερε ότι «σημειώθηκε αντιπαράθεση» καθώς οι αστυνομικοί πλησίασαν το όχημα του Nichols και αυτός τράπηκε σε φυγή, όπως ανέφεραν.

Στη συνέχεια σημειώθηκε «άλλη αντιπαράθεση» καθώς οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Ο Nichols παραπονέθηκε για δύσπνοια και κλήθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, ανέφεραν αξιωματούχοι.

We call on the @MEM_PoliceDept (TN) to release ALL bodycam and surveillance video of the traffic stop that left Tyre Nichols critically injured — and, three days later, dead! His family deserves accountability for this tragic and preventable stop! #JusticeForTyreNichols pic.twitter.com/zlH8oJ4jzv — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 19, 2023



Η οικογένειά του μοιράστηκε φωτογραφίες του Nichols στο νοσοκομείο, προφανώς με το πρόσωπό του μελανιασμένο και πρησμένο.

Από μια ανεξάρτητη αυτοψία που ζήτησε η οικογένειά του, διαπιστώθηκε ότι ο Nichols «υπέφερε εκτεταμένη αιμορραγία που προκλήθηκε από σφοδρό ξυλοδαρμό», σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Το μήνυμα του Μπάιντεν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση χθες Πέμπτη να επικρατήσει ηρεμία.

«Καθώς οι Αμερικανοί θρηνούν, το υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί την έρευνά του και οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους, ενώνω τη φωνή μου με αυτή της οικογένειας του Τάιρ καλώντας να γίνουν ειρηνικές διαδηλώσεις. Η αγανάκτηση είναι κατανοητή, αλλά η βία δεν είναι αποδεκτή ποτέ», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, ζητώντας παράλληλα να γίνει «ταχεία, πλήρης και διαφανής» έρευνα για την τραγική υπόθεση.