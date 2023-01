Ενώ ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί τον χαμό της κόρης της Xana Kernodle, η μητέρα της Cara Northington ανακάλυψε πως η δικηγόρος της εκπροσωπεί τον μακελάρη του Άινταχο, Bryan Kohberger.

Ανακάλυψε τα νέα από τα social media. Αποκάλυψε ότι την εγκατέλειψε η δικηγόρος της Ann Taylor και εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία της 20χρονης κόρης της.

Ήταν στα μέσα Νοεμβρίου που το τετραπλό φονικό στο Άινταχο συγκλόνισε τον κόσμο. Στις 30 Δεκεμβρίου οι αρχές συνέλαβαν τον διδακτορικό φοιτητή εγκληματολογίας Bryan Kohberger. Βρισκόταν σε απόσταση οκτώ μιλίων από το διαμέρισμα που μοιράζονταν οι τέσσερις φοιτητές.

Μέχρι πρότινος η δικηγόρος Ann Taylor εκπροσωπούσε την Cara Northington στις υποθέσεις της. Ήταν στις 5 Ιανουαρίου, την ημέρα που ο Bryan Kohberger εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή στο Άινταχο, που η Ann Taylor την άφησε επίσημα ως πελάτισσα.

Δεν την ενημέρωσε ποτέ, ωστόσο, πως θα αναλάβει την υπεράσπιση του ανθρώπου που ευθύνεται για τον τραγικό χαμό της 20χρονης κόρης της. Η Taylor είχε αναλάβει όλες τις υποθέσεις της. Την είχε εξουσιοδοτήσει, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού. Δεν γνωρίζει πλέον ποιος ελέγχει τις νομικές της υποθέσεις. «Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό».

Xana Kernodle’s mother Cara Northington says she feels betrayed that her public defender Anne Taylor dropped her case – and is now representing Bryan Kohberger – the man accused of killing Xana. Northington says she found out through social media. pic.twitter.com/aafWDf6Avw

— Brian Entin (@BrianEntin) January 26, 2023