Τον χρόνο που υπολείπεται για τον Αρμαγεδδώνα αποκάλυψαν, την Τρίτη οι επιστήμονες της ΜΚΟ «Bulletin of the Atomic Scientists» που διαχειρίζονται «Ρολόι της Αποκάλυψης».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι επιστήμονες υπολείπεται ενάμιση λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα και αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα δεν βρισκόταν ποτέ τόσο κοντά σε ένα παγκόσμιο κατακλυσμιαίο γεγονός.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον αυξανόμενο κίνδυνο για χρήση πυρηνικών αλλά όχι μόνο. Τη νέα ώρα στο «Ρολόι της Αποκάλυψης» επηρέασαν επίσης οι συνεχείς απειλές εξαιτίας της κλιματικής κρίσης αλλά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για να αντιμετωπιστούν τεχνολογικοί και βιολογικοί κίνδυνοι όπως ο Covid-19.

Έτσι αποκαλύφθηκε ότι οι δείκτες προχώρησαν κατά 10 δευτερόλεπτα και πλέον απομένουν μόλις 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, την ώρα που όλοι εύχονται να μην σημάνει ποτέ. Από το 2020, το ρολόι έδειχνε 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Οι δείκτες τώρα κινήθηκαν ακόμη περισσότερο προς τα εμπρός «κοντύτερα στα μεσάνυχτα από ποτέ άλλοτε» ανέφεραν οι επιστήμονες κάνοντας λόγο για «τους εντεινόμενους κινδύνους από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο».

It is now #90SecondsToMidnight.

Read the 2023 #DoomsdayClock Statement: https://t.co/13Y7tZUnZy pic.twitter.com/4jCuj5izda

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 24, 2023