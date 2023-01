28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της χιονοστιβάδας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε οροσειρά του Θιβέτ, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι κινεζικές αρχές.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης – στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.300 στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές – ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Η χιονοστιβάδα σχηματίστηκε στην έξοδο μιας σήραγγας σε δρόμο που συνδέει την πόλη Νιινγκτσί, στην κομητεία Μεντόγκ, με την κομητεία Μαϊνλίνγκ στο νοτιοανατολικό Θιβέτ, εγκλωβίζοντας ανθρώπους και αυτοκίνητα.

