Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 10 ερασιτεχνών σκιέρ, που θάφτηκαν από χιονοστιβάδα, στην περιοχή Λεχ-Τσιρς της δυτικής Αυστρίας.

Οι δύο τελευταίοι ερασιτέχνες σκιέρ που αγνοούνταν, είναι καλά στην υγεία τους και επικοινώνησαν με τις αρχές αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ανεστάλη, μετέδωσε το αυστριακό ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΡΑ.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει την τρομακτική στιγμή που η χιονοστιβάδα «καταπίνει» τους σκιέρ.

