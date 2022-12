Τη στιγμή που η Ευρώπη ετοιμάζεται να ζήσει τα πιο… καλοκαιρινά Χριστούγεννα της ιστορίας της, με θερμοκρασίες ρεκόρ, η Αμερική βιώνει μια ιστορική κακοκαιρία.

Η κλιματική αλλαγή, έχει φέρει τα πάνω κάτω με τις δύο Ηπείρους να αντιμετωπίζουν τελείως αντίθετες καιρικές συνθήκες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε μόλις μία μέρα, οι δύο Ήπειροι, είχαν διαφορά 72 ολόκληρων βαθμών Κελσίου.

Η «Θύελλα του αιώνα» και ο «Γκοτζίλα του χιονιού» – Οι φονικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 30 ετών στις ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά Καναδάς, ΗΠΑ και Μεξικό έχουν πολικές θερμοκρασίες, ενώ από την άλλη, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία και Ελλάδα έχουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

A travel ban remained in effect in Buffalo on Monday after a powerful blizzard over the weekend killed at least 25 people and brought several feet of snow to the city. https://t.co/bvphgjpxoF pic.twitter.com/whei0K1oCY — CBS News (@CBSNews) December 26, 2022

Παγετός στις ΗΠΑ

Η χειμερινή καταιγίδα με παγωμένους ανέμους, που σαρώνει εδώ και ημέρες τις κεντρικές και τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να θερίζει ζωές, αφήνοντας επίσης δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς χωρίς ηλεκτρικό τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μονάχα στην κομητεία Έρι της Νέας Υόρκης, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε εθνικό επίπεδο στους 60.

Drone video from New York State Police shows an Erie Co., NY neighborhood digging out from feet of snow. At least 27 people died in Erie Co. in what NY Gov. Kathy Hochul describes as the «most devastating storm in Buffalo’s long storied history…» pic.twitter.com/IQJlmo2bh6 — Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) December 26, 2022

Η χιονοθύελλα που σαρώνει τις ΗΠΑ είναι σπάνιας σφοδρότητας σύμφωνα με ειδικούς και οι εικόνες θυμίζουν σκηνές «αποκάλυψης».

«Σε ορισμένες περιοχές, το να είσαι σε εξωτερικό χώρο μπορεί να οδηγήσει σε κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά» ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) σε ένα δελτίο.

Η υπηρεσία συμβούλεψε οποιονδήποτε ταξιδεύει ή βγαίνει έξω να «προετοιμαστεί για υπερβολικό κρύο ντυμένος με πολλές στρώσεις, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος και να συσκευάσει χειμερινά κιτ ασφαλείας στα οχήματά σας».

The death toll from a brutal winter storm in the United States is set to rise even further, as parts of western New York are buried by up to 1.9 metres of snow.

Read more: https://t.co/x0oyUsHLzI pic.twitter.com/8jYqqd7lWN — SBS News (@SBSNews) December 26, 2022

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε πως από την κακοκαιρία έχει επηρεαστεί τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά πααραμένουν χωρίς ρεύμα, με τις θερμοκρασίες να είναι «πολικές».

Η καταιγίδα έπληξε και τον Καναδά, όπου τροχαίο δυστύχημα λεωφορείου σε παγωμένο δρόμο στη Βρετανική Κολομβία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ενώ δεκάδες ήταν οι τραυματίες, σύμφωνα με τις Αρχές. Επίσης περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, κυρίως στο Οντάριο και το Κεμπέκ.

SEE IT: Yesterday’s winter storm unleashed its full fury on Buffalo, with hurricane-force winds and snow causing whiteout conditions. https://t.co/wgHljJ7QEq pic.twitter.com/23A8A6BGme — NBC4 Washington (@nbcwashington) December 25, 2022

Η ευρύτερη περιοχή του Μπάφαλο, στην άκρη της λίμνης Έρι κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, επλήγη περισσότερο, με 127 εκατοστά χιονιού να καταγράφονται στο αεροδρόμιο του Μπάφαλο.

Στέλνουν διασώστες να σώσουν διασώστες

«Δεν ήταν τα Χριστούγεννα που θέλαμε», είπε ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ίρι, ο οποίος εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί στην κομητεία του.

Βίντεο έχουν αναρτηθεί και δείχνουν αυτοκίνητα να γλιστράνε στον πάγο, μη μπορώντας να σταματήσουν. Πολλοί οδηγοί επίσης είναι ακόμα εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, εδώ και μέρες. Οι διασώστες πήγαιναν χθες Δευτέρα από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο για να δουν «αν υπήρχαν μέσα πτώματα» είπε ο Μαρκ Πόλονκαρτς μιλώντας στο CNN.

Αν και η απαγόρευση οδήγησης έχει αρθεί σε ορισμένες κοινότητες, τα Μέσα περιγράφουν πως πολλές πόλεις είναι «αδιάβατες στις περισσότερες περιοχές» με εγκαταλελειμμένα οχήματα διάσπαρτα παντού. Ακόμη και οχήματα της πυροσβεστικής που στάλθηκαν για να βοηθήσουν έχουν κολλήσει στο χιόνι καθώς συνεργεία διάσωσης και εκατοντάδες οδηγοί εκχιονιστικών κλήθηκαν να συνδράμουν τα Χριστούγεννα και την επόμενη ημέρα.

«Χρειάστηκε να στείλουμε διασώστες να σώσουν τους διασώστες» επιβεβαίωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη.