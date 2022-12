Στους 55 ανέρχονται οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ από την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του τηλεοπτικού δικτύου NBC News.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κομητεία Ίρι, στη δυτική Νέα Υόρκη, που έχει παραλύσει από τα χιόνια. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή προσβολή ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους.

Η παγοθύελλα αυτή θεωρείται η χειρότερη των τελευταίων 45 ετών. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σχολίασε ότι θα μείνει στην ιστορία ως «Η Θύελλα του ‘22», μετά από εκείνη του 1977 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 30 άνθρωποι.

«Η ομάδα διάσωσης έσωζε διασώστες… ήταν τόσο φρικτό», δήλωσε την Κυριακή ο Μαρκ Πόλονκαρζ, στέλεχος της κομητείας Έρι. «Όταν πρέπει να σωθούν οι διασώστες, δεν είμαι σίγουρος τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει», ανέφερε στον Guardian.

Δύο άνθρωποι πέθαναν επίσης στα σπίτια τους στο προάστιο Cheektowaga του Μπάφαλο, όταν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν μπόρεσαν να τους εντοπίσουν εγκαίρως για να τους περιθάλψουν. Άλλοι άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους για περισσότερες από δύο ημέρες, καθώς ο κρύος αέρας της Αρκτικής που κινούνταν ανατολικά πάνω από τις Μεγάλες Λίμνες προκάλεσε τεράστιες ποσότητες βροχοπτώσεων.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος με τη Μητέρα Φύση», είπε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου . «Αυτή θα μείνει στην ιστορία ως η πιο καταστροφική καταιγίδα στη μακρόχρονη ιστορία του Μπάφαλο, καθώς έχει δώσει πολλές μάχες, πολλές, πολλές μεγάλες καταιγίδες».

Η κυβερνήτης πρόσθεσε ότι «το Μπάφαλο, στο οποίο πολλά πληρώματα έκτακτης ανάγκης έχουν ακινητοποιηθεί από το χιόνι, αντιμετωπίζει μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση». Ήδη οι θάνατοι που έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λόγω των καιρικών συνθηκών τις τελευταίες ημέρες, είναι δεκάδες.

Η κυβερνήτης Χότσουλ, η οποία κατάγεται από το Μπάφαλο, δήλωσε ότι «αυτός είναι ένας πόλεμος με τη μητέρα φύση και μας χτυπάει με ό,τι έχει από τις αργές ώρες της Πέμπτης έως την Παρασκευή».

Συμπλήρωσε δε, ότι «είναι (σαν) να πηγαίνεις σε εμπόλεμη ζώνη και τα οχήματα στις πλευρές των δρόμων είναι συγκλονιστικά».

Ο Ζίλα Σαντιάγο είπε στους New York Times ότι είχε παγιδευτεί κάτω από το χιόνι στο αυτοκίνητό του μαζί με τα τέσσερα μικρά παιδιά του για 11 ώρες. Κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και φίλους για βοήθεια, αλλά είπε ότι δεν ήρθε κανένας. Αποσπούσε την προσοχή των παιδιών του, είπε, βλέποντας το Frozen της Disney.

Ο Σαντιάγο, ένας ανύπαντρος πατέρας, είπε ότι είχε βγει στους δρόμους επειδή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αφήσει τα παιδιά με την μπέιμπι σίτερ τους. «Βασικά ήμουν απελπισμένος», είπε στο ρεπορτάζ.

Έκαψε όλη τη βενζίνη για να κρατήσει τα παιδιά – ηλικίας 2 έως 6 ετών – ζεστά και τους έδωσε χυμό που βρήκε κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ.

Ο Ditjak Ilunga ήταν καθ’ οδόν για να επισκεφτεί συγγενείς στο Οντάριο, για τα Χριστούγεννα με τις κόρες του την Παρασκευή, όταν το SUV τους παγιδεύτηκε στο Μπάφαλο. Πέρασαν ώρες με τη μηχανή σε λειτουργία και σχεδόν θαμμένοι στο χιόνι.

