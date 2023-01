Στο σπίτι του επέστρεψε ο Τζέρεμι Ρένερ, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο σταρ της Marvel υπέστη σοβαρά τραύματα, όταν τον καταπλάκωσε εκχιονιστικό μηχάνημα, την Πρωτοχρονιά, στην προσπάθειά του να βοηθήσει ένα μέλος της οικογένειάς του που είχε εγκλωβιστεί στα χιόνια στο ράντσο του.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πηγή από το περιβάλλον του είπε στο Radar Online τις προηγούμενες μέρες ότι «ο Τζέρεμι γνωρίζει πολύ καλά το γεγονός ότι παραλίγο να πεθάνει εκεί έξω. Το θέμα είναι ότι η ζημιά στο στήθος του ήταν τόσο σοβαρή, που έπρεπε να αποκατασταθεί σε χειρουργική επέμβαση».

«Μέχρι στιγμής, έχει κάνει δύο χειρουργικές επεμβάσεις και πιθανότατα να χρειαστεί περισσότερες τις επόμενες εβδομάδες στο πόδι του. Οι γιατροί τείνουν να αφήνουν χώρο στις επεμβάσεις για να αφήσουν χρόνο προκειμένου να ξεκινήσει η φυσική διαδικασία επούλωσης του σώματος, και αυτό συμβαίνει εδώ», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή τα μέλη της οικογένειας του. Ο ίδιος φέρεται να γνωρίζει ότι χρειάζεται πολύ χρόνο για να επανέλθει σε μια κανονικότητα, με τους φίλους του να σημειώνουν ότι μπορεί να χρειαστεί έως και δύο χρόνια για να αναρρώσει.

Χθες, ο Τζέρεμι Ρένερ απάντησε σε λογαριασμό του Twitter, αποκαλύπτοντας ότι δεν βρίσκεται πλέον στο νοσοκομείο. «Εκτός της ομίχλης του εγκεφάλου μου (που βρίσκεται) σε ανάρρωση, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που παρακολούθησα το επεισόδιο ν.201 με την οικογένειά μου στο σπίτι», έγραψε ο ηθοποιός, προσθέτοντας κάποια emoji.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023