Διώροφο λεωφορείο ανατράπηκε στο Σόμερσετ στη Βρετανία με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Στο λεωφορείο επέβαιναν 70 άτομα.

Αστυνομικές αρχές και διασώστες έχουν φτάσει ήδη στο σημείο.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, το λεωφορείο μετέφερε εργάτες στον πυρηνικό σταθμό Hinkley Point C. Στο περιστατικό ενεπλάκη και ένας οδηγός μηχανής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να υπάρχει παγετός.

Οι αρχές της περιοχής έχουν δεχθεί περισσότερες από 100 κλήσεις σε πέντε ώρες.

⬆️ Update: Avon and Somerset Police say a ‘significant number of police, fire and ambulance units are on the scene’ after a crash involving a double decker bus and a motorbike. pic.twitter.com/uFeZ5dpLrO

A «major incident» has been declared after a double-decker bus overturned on the A39 Quantock Road in Somerset.

Passengers on the bus included workers from Hinkley Point C nuclear power station.

Emergency services are at the scene. pic.twitter.com/5PPf4Tw82K

— GB News (@GBNEWS) January 17, 2023