Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία έλαβε την πρώτη δόση τριών δισεκατομμυρίων ευρώ από ένα πακέτο 18 δισεκατομμυρίων που προβλέπεται να πάρει από την ΕΕ για το έτος 2023.

«Η Ουκρανία έλαβε τα τρία πρώτα δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο μακροοικονομικό πρόγραμμα των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ» στήριξης της ουκρανικής οικονομίας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Twitter.

Ukraine received the 1st €3 billion from the new €18 billion macro-financial program. I’m grateful to the EU & President @vonderleyen for the strong support. Preserving 🇺🇦’s financial stability is vital for our joint victory over the aggressor #РазомПереможемо #StandWithUkraine

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 17, 2023