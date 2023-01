Τον έρωτα στα μάτια του Γκάβι φαίνεται πως έχει βρει η πριγκίπισσα Λεονόρ. Η κόρη του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας και της βασίλισσας Λετίθια έχει αδυναμία στον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και δεν το κρύβει.

Στη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, που θέλουν τη 17χρονη να δηλώνει θαυμάστρια του 18χρονου άσου της Μπαρτσελόνα. Όπως αποκαλύπτει η «AS» η πριγκίπισσα έχει φτιάξει μέχρι και λεύκωμα με φωτογραφίες του μέσου, από αγώνες.

Άλλο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η νεαρή γαλαζοαίματη δεν έχασε αγώνα της εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ 2022. Μάλιστα, ο βασιλιάς Φελίπε βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει τους «Φούριας Ρόχας» στο ντεμπούτο τους με την Κόστα Ρίκα, όπου πέτυχαν ιστορική νίκη με σκορ 7 -0.

Μετά το ματς ο βασιλιάς πήγε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο. Συνομίλησε ιδιαιτέρως με τον Γκάβι και πήρε από αυτόν δώρο μία υπογεγραμμένη φανέλα, η οποία μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού οι φήμες ήθελαν να προορίζεται για την πριγκίπισσα.

