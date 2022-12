Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, σχετικά με το θέμα της ενδεχόμενης επέκτασης στα 12 μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης.

Μετά τα τουρκικά ΜΜΕ, στο θέμα αναφέρθηκε ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επαναφέροντας τις απειλές πολέμου αν η Αθήνα ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Σε δηλώσεις του, το πρωί της Πέμπτης (29/12) ο Τσαβούσογλου, διεμήνυσε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, ούτε κατά ένα μίλι.

Τούρκοι αναλυτές: Αιτία πολέμου τα 12 μίλια στην Κρήτη – Βιασμός της κυριαρχίας μας

«Όχι 12 μίλια, ούτε ένα» είπε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν από το τέλος της χρονιάς.

Υπενθυμίζοντας το casus belli συμπλήρωσε:

«Η απόφαση ελήφθη από την Εθνοσυνέλευσή μας το 1995 και το θέμα είναι ξεκάθαρο και η απόφαση παραμένει σε ισχύ».

