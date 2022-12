Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις αναφορικά με την Ελλάδα. Ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του σε εκδήλωση στη νοτιοανατολική περιοχή Μαρντίν, ανάμεσα σε άλλα, είπε: «Μην τα βάζετε μαζί μας. Δεν έχουμε καμία διαμάχη μαζί σας στο Αιγαίο».

«Έκαναν πάλι κάποια τρελά πράγματα στο Αιγαίο. Φυσικά, κάναμε και εμείς ό, τι ήταν απαραίτητο», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

“Don’t mess with us,” Türkiye’s President Erdogan warns Greece over Aegean Sea provocations.

Erdogan says Türkiye will “do what is necessary … if Greece continues to act out.” https://t.co/7DR9Cjm5Kz pic.twitter.com/7a8TII8VQO

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 18, 2022