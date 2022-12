Μίλα Κούνις και Άστον Κούτσερ, από την πρώτη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, προσπαθούν να βοηθήσουν τους Ουκρανούς με κάθε τρόπο.

Το ζευγάρι από τον Μάρτιο τρέχει καμπάνια για τη συγκέντρωση χρημάτων για να υποστηρίξει όσους βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές αλλά και όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός του Χόλυγουντ, που κατάγεται από την Ουκρανία και μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1991 σε ηλικία 7 ετών, και ο σύζυγός της ξεκίνησαν το «Stand With Ukraine», ένα GoFundMe προς όφελος των flexport.org και airbnb.org, οργανισμών που προσφέρουν προμήθειες και βραχυπρόθεσμη στέγαση σε εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρώσει πάνω από 37 εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζουν.

Η ίδια έδωσε 3 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει και όπως αναφέρει: «Το να βοηθάμε -ούτε καν να ζητάμε, απλώς να κάνουμε- πρέπει να είναι κανόνας στη ζωή μας. Όταν είδαμε ότι ο Πούτιν κυνηγούσε ολόκληρη τη χώρα, καταλάβαμε ότι επρόκειτο να ακολουθήσει μια τεράστια κρίση. Επειδή είμαι από την Ουκρανία, άρχισα να δέχομαι τηλεφωνήματα από ανθρώπους που ήθελαν να βοηθήσουν και παρά τις αρχικές δυσκολίες, μαζί με τον σύζυγό μου τα καταφέραμε».

Όταν ξεκίνησαν την προσπάθειά τους για τη συγκέντρωση των χρημάτων, Μίλα Κούνις και Άστον Κούτσερ συνομίλησαν με βιντεοκλήση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι τους είπε ότι είναι «ευγνώμων» για την υποστήριξή τους σημειώνοντας ότι αποτελούν «πηγή έμπνευσης».

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022