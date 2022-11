Στο χρονικό του διπλωματικού επεισοδίου που οδήγησε τον Νίκο Δένδια να αποχωρήσει εσπευσμένα από την Τρίπολη της Λιβύης αναφέρεται το Politico, με τίτλο: «Γεια σας, αντίο: ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών προσγειώνεται στην Τρίπολη και φεύγει αμέσως μετά».

Πότε μια διπλωματική επίσκεψη δεν είναι διπλωματική επίσκεψη; Όταν ο κορυφαίος εμπλεκόμενος πολιτικός δεν βγαίνει καν από το αεροπλάνο πριν πετάξει ξανά.

Αυτό συνέβη την Πέμπτη όταν ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προσγειώθηκε στην Τρίπολη της Λιβύης, ενημερώθηκε ότι η ομόλογός του -που έχει στενούς δεσμούς με την Τουρκία- τον περίμενε και διέταξε τον πιλότο να απογειωθεί ξανά.

«Η γρήγορη διπλωματική ανατροπή πιθανότατα θα επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και διοίκησης της Τρίπολης» εκτιμά το Politico.

Όπως επισημαίνει, η Λιβύη είναι διαιρεμένη εδώ και χρόνια μεταξύ της υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ, Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) που εδρεύει στην Τρίπολη, με επικεφαλής τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ, και τον επαναστάτη στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ισχυρό άνδρα της Ανατολής με έδρα τη Βεγγάζη και ηγέτη του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA).

Η Τουρκία, ο παραδοσιακός εχθρός της Ελλάδας, έχει στενούς δεσμούς με την GNA, ενώ της έχει προμηθεύσει εξοπλισμό, βοηθώντας στην αποτροπή της προσπάθειας του Χαφτάρ να καταλάβει την πρωτεύουσα.

Τον περασμένο μήνα, η Τουρκία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία με την κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοιχτά της λιβυκής ακτής — χωρίς να διευκρινίσει εάν οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε ύδατα νότια της Ελλάδας, όπου η Αθήνα λέει ότι οι Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται.

Ο Δένδιας, τότε, κατηγόρησε την Τουρκία ότι εκμεταλλεύεται την ταραγμένη κατάσταση στη Λιβύη για να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου.

Στο ταξίδι του, ο κ. Δένδιας σχεδίαζε αρχικά να επισκεφθεί μόνο τη Βεγγάζη, αλλά η αντίπαλη κυβέρνηση στην Τρίπολη επέμενε να προσγειωθεί. Ο έλληνας υπουργός συμφώνησε, αλλά με έναν όρο, σύμφωνα με διπλωματικούς αξιωματούχους: να συναντήσει μόνο τον Μοχάμεντ αλ-Μενφί, πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης και πρώην πρεσβευτή στην Ελλάδα.

Ο Νίκος Δένδιας δεν ήθελε να φωτογραφηθεί με τη Νάιλα Μανγκούς, υπουργό Εξωτερικών της Τρίπολης, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία για τις έρευνες με την Τουρκία.

The Foreign Minister of the Libyan transitional Government tried to force her presence at the airport so that I would have to meet with her. As a result, I cut short my visit to Tripoli and departed for Benghazi, where I outlined 🇬🇷 positions (statement in Benghazi, 🇱🇾). pic.twitter.com/HvXWb7NsBK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022