Το ερώτημα αν είναι πιθανό να σημειωθεί σύγκρουση μεταξύ κρατών μελών του ΝΑΤΟ θέτουν από χθες διεθνή μέσα ενημέρωσης, μετά την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος έφτασε στη Σμύρνη με το καράβι της γραμμής Θεσσαλονίκη-Σμύρνη και επρόκειτο να προεδρεύσει στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ.

Από την πλευρά τους οι τουρκικές αρχές προβάλλουν ως δικαιολογία ένα «τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε από την ομοιότητα του ονόματος με άτομο με περιορισμό εισόδου», γράφει το πρακτορείο Anadolu.

Την ίδια ώρα, επιρρίπτει ευθύνες στον Απόστολο Τζιτζικώστα γιατί, όπως λέει, παρότι λύθηκε το «τεχνικό πρόβλημα», και εν τέλει του επετράπη να μπει στη χώρα, εκείνος αρνήθηκε και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.

«Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν τον Τζιτζικώστα ότι μετά την επίλυση του προβλήματος θα μπορούσε να μπει στη Σμύρνη και να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Ο Τζιτζικώστας, ωστόσο, είπε στις αρχές ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να μπει. Ο Τζιτζικώστας είναι επίσης Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέρει το πρακτορείο.

Επείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε μετά το επεισόδιο η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη.

Σχολιάζοντας την απαγόρευση εισόδου στον Απόστολο Τζιτζικώστα είπε μεταξύ άλλων: «Οι δικαιολογίες της Τουρκίας, δεν πείθουν πλέον κανέναν. Η τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο (…) Είναι προφανές πως τέτοιες τακτικές εκφοβισμού και δημοκρατικής οπισθοδρόμησης όπως η σημερινή, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και για το λόγο αυτό με επείγουσα ερώτηση μου καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει θέση».

Στο μεταξύ ο Κώστας Μπακογιάννης ακύρωσε την επίσημη επίσκεψή του στη Σμύρνη.

Καταδίκασε την κίνηση της Τουρκίας και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Μου είναι πραγματικά αδιανόητο να φανταστώ, μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω πώς μπορεί να απαγορεύεται η ελεύθερη είσοδος σε μία χώρα, ενός αυτοδιοικητικού, ενός περιφερειάρχη. Ενός ανθρώπου, που μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει και πρόεδρος της επιτροπής των περιφερειών της ΕΕ. Θέλω να πιστεύω πως θα δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις, αλλά και οι απαραίτητες συγγνώμες».

Το προκλητικό περιστατικό καταδίκασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιώργο Κατρούγκαλο να αναρτά στο Twitter: «Η απαγόρευση εισόδου στον κ. Τζιτζικώστα, που έφτασε στη Σμύρνη με την ακτοπλοϊκή σύνδεση από Θεσσαλονίκη, που όλοι στηρίξαμε, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προσβολή της Ελλάδας και της ΕΕ. Περιμένουμε εξηγήσεις και επανόρθωση».



Το ΚΚΕ επίσης καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία στον Απόστολο Τζιτζικώστα, σημειώνοντας ότι το περιστατικό ««αποτελεί ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο των προκλήσεων που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση και που απ’ ό,τι φαίνεται, επεκτείνεται ακόμη και στο πεδίο της μετακίνησης προσώπων μεταξύ των δύο χωρών».

Στο μεταξύ η απαγόρευση εισόδου προκάλεσε και την αντίδραση του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Κώστα Μπακογιάννη.

«Κατάφερα να πάρω μια πολύ σύντομη ενημέρωση για το περιστατικό που έγινε σήμερα από τον φίλο μου Κώστα. Αφού δω τις λεπτομέρειες του περιστατικού, θα ενημερώσω αύριο τόσο την κοινή γνώμη όσο και όλες τις βαλκανικές πόλεις» δήλωσε ο δήμαρχος.

Ο Ιμάμογλου σχολίασε και αργότερα εκ νέου το περιστατικό, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη μεταχείριση του Απόστολου Τζιτζικώστα.

«Ελπίζω οι προθέσεις που κρύβονται πίσω από αυτό το περιστατικό και σκοπό έχουν να χαλάσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, να μην προβούν και σε διαφορετικά βήματα. Η μεταχείριση προς τον κ. Τζιτζικώστα είναι φυσικά απαράδεκτη. Ελπίζω οι αρχές και των δύο χωρών να μην επιτρέψουν να ξανασυμβούν τέτοια ζητήματα. Επειδή υπάρχει ανάγκη για φιλία, αδελφοσύνη και συνεργασία και στις δύο όχθες του Αιγαίου. Υπάρχει μία απόλυτη ανάγκη για ειρήνη στο Αιγαίο» είπε.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Κωνσταντινούπολης προκάλεσαν με τη σειρά τους αντιδράσεις στην Τουρκία, με την εφημερίδα Aksam να δημοσιεύει κείμενο με τίτλο: «Ο Ιμάμογλου υπερασπίστηκε τον Έλληνα προβοκάτορα».

Στο δικό του αιχμηρό σχόλιο προχώρησε και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με ανάρτηση στο Twitter.

«Αν και φαινομενικά τηρεί τις ευρωπαϊκές αξίες της ΕΕ ως μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, η Τουρκία χθες (σ.σ. το Σάββατο 5/11) κράτησε και απαγόρευσε την είσοδο στον αντιπρόεδρο επιτροπής των περιφερειών και του προέδρου της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής ARLEM. Το ΕΛΚ καταδικάζει την αδικαιολόγητη αυτή πρόκληση» αναφέρει το ΕΛΚ.

While ostensibly abiding by EU values as an accession candidate country, Turkey yesterday detained and forbid entry to VP of the @EU_CoR @tzitzikostas.

The @EPP condemns this unjustified provocation.

— EPP (@EPP) November 6, 2022