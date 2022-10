Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για τη διαβεβαίωση που έκανε ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν χθες Πέμπτη, όταν είπε πως δεν έχει καμιά πρόθεση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αν δεν έχει καμιά (τέτοια) πρόθεση, γιατί μιλάει συνέχεια γι’ αυτό; Γιατί μιλάει για τη δυνατότητα χρήσης πυρηνικού όπλου;» ρώτησε ρητορικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Για τον κ. Μπάιντεν, είναι «πολύ επικίνδυνος» ο τρόπος με τον οποίο ο ρώσος πρόεδρος «προσεγγίζει» το ζήτημα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«If he has no intention, why does he keep talking about it?» President Joe Biden says about Russia President Vladimir Putin’s statement that he has no intent to use nuclear warfare in Ukraine.

