Ισχυρός ρεπουμπλικάνος κοινοβουλευτικός διεμήνυσε χθες Τρίτη πως το κόμμα του δεν θα υπογράψει «λευκή επιταγή» για την Ουκρανία, εάν εξασφαλίσει, όπως προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις, την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου.

Η προειδοποίηση του Κέβιν Μακάρθι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Amanda Andrade-Rhoades/AP), του επικεφαλής του GOP στο συγκεκριμένο σώμα του Κογκρέσου, είναι η πρώτη ένδειξη των δυσκολιών που περιμένουν τον Λευκό Οίκο και το Κίεβο, αν η υποστήριξη από πλευράς αμερικανικού κοινοβουλίου στη χρηματοδότηση εξοπλισμών προοριζόμενων για την Ουκρανία, ως τώρα δεδομένη, τεθεί υπό αμφισβήτηση.

«Θεωρώ ότι εν μέσω ύφεσης δεν μπορούμε να υπογράψουμε λευκή επιταγή για την Ουκρανία. Δεν είναι δυνατόν», δήλωσε ο κ. Μακάρθι στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Punchbowl News.

Αν οι Ρεπουμπλικάνοι πράγματι εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο καλιφορνέζος κοινοβουλευτικός ευελπιστεί να εκθρονίσει τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, να γίνει πρόεδρος του σώματος, με άλλα λόγια τρίτος τη τάξει στην ιεραρχία του αμερικανικού κράτους, πίσω από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Ο κ. Μακάρθι ελπίζει, όπως είπε, ότι οι ψηφοφόροι θα τιμωρήσουν τους Δημοκρατικούς τον Νοέμβριο διότι κατ’ αυτόν παραμέρισαν τις αμερικανικές εθνικές προτεραιότητες, όπως η μετανάστευση.

«Η Ουκρανία είναι σημαντική, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι το μοναδικό πράγμα που κάνουν και δεν θα υπάρξει λευκή επιταγή», επέμεινε, αναφερόμενος στα στελέχη της κυβέρνησης του κ. Μπάιντεν.

Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου, ο Λευκός Οίκος εκταμίευσε στρατιωτική βοήθεια αξίας 17,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο, με τη συναίνεση των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο, αν και μέρος της δεξιάς πτέρυγας των Ρεπουμπλικάνων διαμαρτυρήθηκε.

Για ορισμένους αναλυτές, οι δηλώσεις που έκανε χθες ο κ. Μακάρθι αποτελούν παραχώρηση στη δεξιά πτέρυγα του Grand Old Party, την υποστήριξη της οποίας έχει ανάγκη για να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Για κάποιους άλλους, ο Ρεπουμπλικάνος προσπαθεί να κερδίσει πόντους στις τάξεις του τμήματος της κομματικής βάσης που τάσσεται υπέρ της τάσης που είναι γνωστή ως απομονωτισμός στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, καθώς η μερίδα αυτή ενδέχεται να απόσχει τον Νοέμβριο.

«Η φρενίτιδα των δαπανών των Δημοκρατικών στ’ αλήθεια δεν σταματάει ποτέ. Πρέπει ο Μπάιντεν να καταλάβει πως είμαστε οι ΗΠΑ, όχι αυτόματο μηχάνημα τραπεζικών συναλλαγών», πέταξε πρόσφατα μέσω Twitter η ακροδεξιά βουλευτής Λόρεν Μπόμπερτ.

Σχεδόν όλοι οι ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ψήφισαν κατά τον Σεπτέμβριο, όταν κρίθηκε η τύχη σχεδίου νόμου για τεράστιες δημόσιες επενδύσεις 12,3 δισ. δολαρίων, το οποίο συμπεριλάμβανε 3 δισ. δολάρια για τη χορήγηση βοήθειας στην Ουκρανία (εξοπλισμοί, διάφορα είδη, πληρωμή μισθών ουκρανών στρατιωτικών). Ο νόμος πάντως πέρασε με την υποστήριξη όλων των Δημοκρατικών.

Δημοκρατικοί επέκριναν έντονα τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Μακάρθι.

«Η μείωση της βοήθειας στην Ουκρανία εν μέσω του σοβαρότερου πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνει σε ποιο βαθμό ο Μακάρθι θα είναι ανίκανος να τα βγάλει πέρα ως πρόεδρος της Βουλής», έκρινε μέσω Twitter ο Μπεν Ρόουντς, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Cutting off Ukraine in the middle of the biggest war in Europe since WWII indicates just how over his head McCarthy would be as Speaker. It’s also unlikely given bipartisan majorities and a lame duck session. https://t.co/gKVUE6Yyk1

— Ben Rhodes (@brhodes) October 18, 2022