Σχεδόν το ένα τρίτο των ουκρανικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές επιθέσεις με drone και πυραύλους τις τελευταίες οκτώ μέρες, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η κυβέρνηση του οποίου προειδοποιεί για κρίσιμη κατάσταση σε όλη τη χώρα.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία για «τρομοκρατικές επιθέσεις» που επηρεάζουν σημαντικό μέρος της κρίσιμης σημασίας υποδομής της χώρας και σπέρνουν το χάος στο ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες βασικές παροχές.

«Από τις Οκτωβρίου, το 30% των μονάδων παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας έχουν καταστραφεί, προκαλώντας μαζικές διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα» έγραψε σε tweet του. «Οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για διαπραγματεύσεις με το καθεστώς Πούτιν» πρόσθεσε.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin’s regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022