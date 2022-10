Πέθανε η Sacheen Littlefeather, η Αμερικανίδα ιθαγενής ακτιβίστρια που ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ το 1973, προκειμένου να αρνηθεί να παραλάβει το Όσκαρ Α’ ανδρικού Ρόλου εκ μέρους του Μάρλον Μπράντο.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε με Tweet η Ακαδημία Κινηματογράφου. Η Littlefeather έπασχε από καρκίνο του μαστού και έφυγε σε ηλικία 75 ετών.

Το Hollywood Reporter επικαλέστηκε δήλωση του μάνατζέρ της που ανέφερε ότι πέθανε το μεσημέρι της Κυριακής στο σπίτι της στην πόλη Novato της Βόρειας Καλιφόρνια, δίπλα στους αγαπημένους της ανθρώπους.

Το 1973 η Littlefeather έγραψε ιστορία. Τότε ο Μπράντο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στον Νονό, αλλά δεν παρευρέθηκε στην τελετή, διαμαρτυρόμενος για τα δικαιώματα των Ιθαγενών Αμερικανών.

Η Littlefeather εμφανίστηκε στην εκδήλωση για λογαριασμό του και αρνήθηκε να δεχθεί το βραβείο. Έδωσε μια σύντομη ομιλία εξηγώντας ότι η άρνηση του ηθοποιού οφειλόταν, εν μέρει, στη «μεταχείριση των Ινδιάνων της Αμερικής από την κινηματογραφική βιομηχανία».

Η Littlefeather, τότε ήταν 26 ετών και αποδοκιμάστηκε σφοδρά από μέρος του κοινού. Αργότερα αποκάλυψε ότι η ασφάλεια της Ακαδημίας συγκράτησε τον Τζον Γουέιν, ο οποίος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

Native American activist and actress Sacheen Littlefeather has died at 75. 🖤

In 1973, she attended the Oscars on behalf of Marlon Brando to decline his Best Actor award for The Godfather. pic.twitter.com/MAkh18acfi

— Letterboxd (@letterboxd) October 3, 2022