Γάτος έσωσε τη ζωή της 42χρονης Σαμ Φέλστιντ στη Βρετανία όταν την ξύπνησε ενώ είχε πάθει καρδιακή προσβολή. Όπως αναφέρει το BBC, το περιστατικό έγινε στις 8 Αυγούστου.

Αναλυτικότερα, η Σαμ είχε ξαπλώσει και γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα ο επτάχρονος γάτος της, Μπίλι την ξύπνησε πηδώντας πάνω της, νιαουρίζοντας δυνατά.

«Όταν έπεσα για ύπνο, ένιωθα μια χαρά. Μάλιστα, είχα βγάλει βόλτα και τα σκυλιά μου, δεν ένιωθα άρρωστη ούτε πονούσα πουθενά», δήλωσε η Σαμ.

Όταν, όμως, την ξύπνησε ο γάτος της, συνειδητοποίησε ότι ήταν κάθιδρη και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Αμέσως κατάλαβε ότι χρειάζεται βοήθεια και ειδοποίησε τη μητέρα της, η οποία έσπευσε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. «Οι γιατροί είπαν ότι έκανα πολύ καλά που έφτασα εγκαίρως στο νοσοκομείο», τόνισε η 42χρονη.

Πριν να πάει στο νοσοκομείο, ο Μπίλι δεν την άφησε στιγμή μόνη της. «Είναι πολύ έξυπνος. Δεν έφυγε ούτε λεπτό από κοντά μου», είπε χαρακτηριστικά η Σαμ.

This guy is a life saver. He woke me up last week to what unbeknown to me was a heart attack. Thank you to @nottmhospitals ED dept, angio theatres and ACU for saving my life and helping me start my recovery. pic.twitter.com/etHokvg7nC

— sam 🌈 (@samfelstead80) August 14, 2022