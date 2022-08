Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές βροχές των μουσώνων σε μεγάλο μέρος του Πακιστάν έχουν σκοτώσει σχεδόν 1.000 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει και εκτοπίσει χιλιάδες άλλους από τον Ιούνιο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Guardian», ο νέος απολογισμός των νεκρών ήρθε μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός, Shehbaz Sharif, ζήτησε διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις πλημμύρες. Περισσότεροι από 33 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Σχεδόν το μισό Πακιστάν βρίσκεται κάτω από το νερό και η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες των μουσώνων, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο και συνεχίζουν να προκαλούν καταστροφές στο Πακιστάν.

this is so scary keep Pakistan in your prayers omg https://t.co/hsQZ92blPU

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades:https://t.co/uLWxYxGGUZ

