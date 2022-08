Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι μουσώνες στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της Ινδίας (φωτογραφία, επάνω, από ANI/via Reuters), σύμφωνα με τους Hindustan Times.

Τα περισσότερα θύματα (36) προέρχονται από την πολιτεία Χιμάτσαλ Πραντές, όπου εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων. Καταστράφηκαν σπίτια, δρόμοι και γέφυρες, ενώ εγκλωβίστηκαν τουρίστες σε ορισμένες κοινότητες.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδία την περίοδο των μουσώνων (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και, σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την έντασή τους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

#OdishaFloods | Massive evacuation drive launched in low-lying areas of Balasore and Mayurbhanj as admin gears up to combat heavy flooding; #Odisha govt delegates SRC powers to Balasore Collector https://t.co/ohm6Vozphv pic.twitter.com/VZKlJGDB5a

Τον Ιούλιο, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν κατασκήνωση προσκυνητών στο γειτονικό Κασμίρ.

Τον Ιούνιο, ισχυρές ήταν οι βροχοπτώσεις στις απομακρυσμένες περιοχές της βορειοανατολικής Ινδίας.

Do not underestimate the power of flowing water. Please be careful: SRC’s appeal to the people amid severe flood situation in parts of #Odisha https://t.co/FM5jX3yP28 pic.twitter.com/Jur1R35sCk

— OTV (@otvnews) August 21, 2022