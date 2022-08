Τρεις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας υψηλόβαθμος διοικητής της οργάνωσης Φατάχ, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν στη διάρκεια επιδρομής που πραγματοποίησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός στη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δύο ημέρες μετά το τέλος μιας φονικής ισραηλινής επιχείρησης στη λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Ναμπλούς και στη διάρκεια της οποίας ανταλλάχθηκαν πυρά ανάμεσα σε παλαιστίνιους ακτιβιστές και τις ισραηλινές δυνάμεις.

The moment Palestinians recovered the body of a martyr from the house besieged by Israeli occupation forces in the Old City of Nablus in the occupied West Bank. #16thOctoberGroup pic.twitter.com/X26IRW8z94 — Ahlam khlafallah (@AhlamAmk17) August 9, 2022

Επιδρομή του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έκανε από την πλευρά του λόγο για δύο νεκρούς Παλαιστινίους: τον Ιμπραήμ αλ-Ναμπούλσι, υψηλόβαθμο αξιωματούχο των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα, ένοπλου κλάδου της οργάνωσης Φατάχ του Μαχμούντ Αμπάς, και έναν άλλο μαχητή.

Το πτώμα του Ιμπραήμ αλ-Ναμπούλσι μεταφέρθηκε από δέκα ένοπλους Παλαιστινίους στο νοσοκομείο Ραφίντια της Ναμπλούς, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας (αστυνομία, στρατός και υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών) ανακοίνωσαν πως πραγματοποίησαν επιδρομή εναντίον μιας κατοικίας στην οποία βρισκόταν ο Ιμπραήμ αλ-Ναμπούλσι, τον οποίο οι ισραηλινές αρχές θεωρούν ύποπτο για μια σειρά αντιισραηλινών επιθέσεων.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε πως έγινε χρήση μιας ρουκέτας εναντίον της κατοικίας.

Media coverage: «The house where a group of Palestinan resistance fighters sheltered and engaged Israeli occupation forces face to face this early morning in the Old City of Nablus, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/rZav8fFgLC — Hadeel🇵🇸#BravePalestine (@Hadeelayd) August 9, 2022

Breaking|| At least 30 Palestinians injured by Israeli occupation gunfire, four of them seriously, during an Israeli military raid into the Old City of Nablus in the occupied West Bank. pic.twitter.com/4lIy9Rx1qs — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) August 9, 2022

40 τραυματίες Παλαιστίνιοι

«Σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν με ταραχοποιούς, οι οποίοι εκτόξευσαν πέτρες και εκρηκτικά εναντίον των (ισραηλινών) δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν ανοίγοντας πυρ. Υπήρξαν τραυματίες (Παλαιστίνιοι). Οι δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη και δεν υπάρχουν θύματα στις τάξεις μας», ανέφερε σε ανακοίνωση ο στρατός.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκεται επιτόπου, έκανε λόγο για σφοδρές μάχες στην παλιά πόλη της Ναμπλούς, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ενός παλαιστινιακού εδάφους το οποίο κατέχει από το 1967 το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τραυματίσθηκαν επίσης 40 Παλαιστίνιοι, τέσσερις από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, στη διάρκεια των συγκρούσεων που συνδέονται με την ισραηλινή επιχείρηση.

Η επιδρομή στη Ναμπλούς πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά το τέλος μιας φονικής ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης η οποία εξαπολύθηκε στη λωρίδα της Γάζας εναντίον της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ. Σύμφωνα με παλαιστινιακό απολογισμό, κατά την επιχείρηση αυτή σκοτώθηκαν 46 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, ενώ εκατοντάδες τραυματίσθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που διήρκεσαν τρεις ημέρες.