Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, στις 23.30, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Απαντώντας στην εκτόξευση πυραύλων κατά του ισραηλινού εδάφους, ο στρατός πλήττει αυτήν την στιγμή μεγάλο αριθμό στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ στην Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του στρατού η οποία εστάλη στις 23.33.

Δείτε ακόμα – Λωρίδα της Γάζας: Έλλειψη γιατρών, κρίση φαρμάκων, κρίση ηλεκτροδότησης απειλούν τη λειτουργία των νοσοκομείων

Στο μεταξύ, συναγερμός για εκτόξευση πυραύλων σήμανε στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε επίσης ο ισραηλινός στρατός.

Νωρίτερα, η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία με το Ισραήλ χάρη στη μεσολάβηση της Αιγύπτου, τρίτη ημέρα των εχθροπραξιών που έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους μεταξύ των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Go back to sleep. This is #Gaza not #Ukraine pic.twitter.com/SpIOuA8tFb

«Εδώ και λίγη ώρα βρέθηκε η φόρμουλα για την ανακοίνωση από την Αίγυπτο της συμφωνίας εκεχειρίας, που αφορά κυρίως τη δέσμευση της Αιγύπτου να μεσολαβήσει για την απελευθέρωση δύο κρατουμένων», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Μοχάμεντ Αλ-Χίντι, επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«What did she do wrong? She was dreaming of going to nursery. She wanted a bag and clothes»

– Grandfather of Alaa Qaddoum, a 5-year-old girl killed by an Israeli airstrike on #Gaza, on Friday. #GazaUnderAttack

pic.twitter.com/LSVfxBZsLE

— Maha Hussaini (@MahaGaza) August 6, 2022