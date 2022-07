Μια βετεράνος πολιτικός, προερχόμενη από μια περιθωριοποιημένη εθνοτική ομάδα, εξελέγη την Πέμπτη (21/7) πρόεδρος της Ινδίας, με την στήριξη του κυβερνώντος κόμματος «Μπαρατίγια Τζανάτα» του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, στις προεδρικές εκλογές.

Η Ντραουπάντι Μούρμου, που κατάγεται από τη φυλή Σαντάλ, έλαβε περισσότερες από τις μισές ψήφους στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή.

Στα 64 της χρόνια, θα γίνει η πρώτη πρόεδρος που προέρχεται από μια φυλή και η δεύτερη γυναίκα πρόεδρος της Ινδίας, μετά την Πρατίμπχα Πατίλ.

Η εκλογή της Μούρμου θεωρούταν βέβαιη, δεδομένου ότι στηρίχθηκε από το ινδουιστικό κόμμα «Μπαρατίγια Τζανάτα», το οποίο διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η νέα πρόεδρος της Ινδίας ευχαρίστησε όσους την στήριξαν με μία ανάρτησή της στα αγγλικά:

Elated by all of the support from my all political colleagues Ministers, MP’s and MLA’s from all -around India for choosing me to serve as the 15th President in the world’s largest democratic country Mother India. (1/3)

— Draupadi Murmu • ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (@draupadimurmupr) July 21, 2022